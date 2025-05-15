Kadirli’de Koro Konseri Gerçekleşti

KONSERİN DÜZENLENME YERİ VE ŞEFİ
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Şehit Halis Şişman Halk Eğitimi Merkezi, bir konser gerçekleştirdi. Prof. Dr. Turan Güven Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte koro şefliğini Hasan Hüseyin Topak üstlendi.
KORONUN KATILIMCILARI VE PERFORMANSI
Koro, memur, esnaf, emekli ve ev hanımlarından oluşan 35 kişilik bir ekipten oluşuyor. Dinleyicilere sevilen türküleri seslendiren koro, coşkulu bir performans sergiledi.
Konserin sonunda Belediye Başkan Vekili Şahin Açıkoğlu, koroda yer alan katılımcılara çiçek vererek teşekkür etti.