Kadirli’de Zabıta Denetimi Gerçekleşti

DENETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yolcu taşımacılığını yapan araçların hijyen durumunu kontrol ediyor.
YOLCU GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR
Sıcak havanın etkisiyle klima çalıştırılmasıyla yolcu güvenliği ve yolcu sayısını da denetleyen ekipler, aynı zamanda sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuyor. Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.