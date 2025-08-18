Haberler

Kadirli’de Zabıta Denetimi Gerçekleşti

DENETİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yolcu taşımacılığını yapan araçların hijyen durumunu kontrol ediyor.

YOLCU GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Sıcak havanın etkisiyle klima çalıştırılmasıyla yolcu güvenliği ve yolcu sayısını da denetleyen ekipler, aynı zamanda sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuyor. Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Ve Özbekistan İlişkileri Güçleniyor

Kazakistan ve Özbekistan, 2025-2026 yılları için işbirliği geliştirme anlaşması imzaladı. Enerji, su ve ulaştırma gibi alanlarda ortaklık üzerinde duruldu.
Diyarbakır’da Silahlı Saldırı, İntihar Girişimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, karısını takside ağır yaraladıktan sonra intihar etmeye kalkıştı. Olayda taksi şoförü de yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

