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Kadooğlu’ndan Ramazan Bayramı Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu özel günde, bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni etti. İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kadooğlu, “İslam alemi olarak 11 ayın sultanı olan Ramazan’ın ardından bir bayrama daha kavuşuyor olmanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

BAYRAMLARIN ÖNEMİ

Kadooğlu, inancın ve kültürün bir parçası olan bayramların, toplum içindeki barış, kardeşlik ve sevgi duygularını artıran özel günler olduğunu belirtti. Bu günlerde aile büyüklerinin, dostların, akrabaların ve hastaların ziyaret edilmesi gerektiğini ifade eden Kadooğlu, “Hayır dualarını almalıyız. Ayrıca kimsesizleri, yaşlıları ve çocukları unutmadan, onların sevinmesine vesile olmalı, bayram sevincini doya doya yaşamalıyız” şeklinde konuştu.

Bayram vesilesiyle ülkenin kalkınması ve refahının artması için her türlü riski göze alarak ihracat yapan ihracatçılara da teşekkür eden Kadooğlu, “Tüm Müslümanların mübarek Ramazan bayramını kutluyorum” dedi. Son olarak, bayramın ülkenin birlik ve beraberliğine, milletin kardeşliğine ve birçok coğrafyada devam eden savaşların sona ermesine vesile olmasını diledi.

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