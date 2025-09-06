Kadooğlu Yağ, WorldFood Fuarı’nda Katıldı

KADOOĞLU YAĞ’IN FUARDA GÜÇLÜ KATILIMI

Türkiye’nin önde gelen sıvı yağ üreticilerinden Kadooğlu Yağ, 2-5 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen WorldFood Fuarı’nda etkileyici bir varlık gösterdi. Gıda sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan bu fuarda Kadooğlu Yağ, yüksek üretim kapasitesini, ürün çeşitliliğini ve kalite odaklı vizyonunu sektör temsilcileri ile uluslararası katılımcılara tanıttı.

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNE KATKIDA BULUNMA

Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, fuar süresince Türkiye pavilyonundaki ziyaretçileri karşıladı ve şirketin ihracat vizyonu hakkında bilgiler aktardı. Kadooğlu, “WorldFood Fuarı, Türk gıda sektörünün uluslararası alanda güçlenmesine önemli katkı sağlayan bir platform. Kadooğlu Yağ olarak biz de ürünlerimizi ve markalarımızı dünyanın dört bir yanındaki profesyonellerle buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadooğlu Yağ’ın standı, fuar boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi topladı. Şirket, Bizce, Kadoo, Brinto, Elianto, Azime ve Mayra gibi çeşitli markalarıyla farklı tüketici segmentlerine hitap etti. Katılımcılara ürünlerinin kalite, lezzet ve güvenilirlik unsurlarını keşfetme fırsatı sundu. Kadooğlu Yağ’ın fuar katılımı, sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda Türkiye’nin gıda ihracatındaki güçlü konumunu pekiştiren stratejik bir adım oldu.

Dünya genelinde 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kadooğlu Yağ, inovatif yaklaşımı ve sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışıyla sektördeki öncü rolünü bir daha gözler önüne serdi.