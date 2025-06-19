Kadri Ö., Aysel Ş.’nin parasını çaldı

CADDEDEKİ HIRSIZLIK OLAYI

Adana’da bir marketin önünde bekleyen Kadri Ö. (44), bayram alışverişine çıkan Aysel Ş.’nin (42) ATM’den çekip çantasına koyduğu 14 bin 700 lirayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan şüpheli ifadesinde, “Paraları sayarken görünce dayanamayıp, çalmaya karar verdim” diye belirtti. Olay, 5 Haziran’da saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki bir marketin önünde gelişti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Kurban Bayramı için alışveriş yapan Aysel Ş., ATM’den çektiği parayı saydıktan sonra çantasına yerleştirdi. Bu esnada sokaktaki kalabalığın arasında dolaşan Kadri Ö., kadının saydığı parayı gördü. Çevreyi kontrol eden Kadri Ö., Aysel Ş.’nin arkasından gidip çantasının fermuarını açarak parayı çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli olay yerinden kaçtı.

POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Alışveriş yaptığı mağazada parasının çalındığını fark eden Aysel Ş., durumu yetkililere bildirdi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için araştırmalara başladı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin adresine ulaştı. Polis ekipleri, Kadri Ö.’nün evine yaptığı baskında onu gözaltına aldı. Yapılan aramada çalınan paranın 4 bin lirası ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLULUK

Emniyete götürülen Kadri Ö., sorgusunda, “Paraları sayarken görünce dayanamayıp, çalmaya karar verdim. Çaldığım parayla alışveriş yaptım. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Ö., hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.