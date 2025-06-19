Kadri Ö., Parayı Çaldı Ve Tutuklandı

ADANA’DA HIRSIZLIK OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir marketin önünde bekleyen Kadri Ö. (44), bayram alışverişine çıkan Aysel Ş.’nin (42) ATM’den çekip çantasına koyduğu 14 bin 700 lirayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheli ifadesinde, “Paraları sayarken görünce dayanamayıp, çalmaya karar verdim” dedi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 5 Haziran’da saat 19.00 sıralarında Kuruköprü Mahallesi’ndeki bir marketin önünde gerçekleşti. Kurban Bayramı için alışverişe çıkan Aysel Ş., ATM’den çektiği 14 bin 700 lirayı saydıktan sonra çantasına koydu. Bu sırada kalabalığın arasındaki Kadri Ö., kadının saydığı parayı fark etti. Çevreyi kontrol eden Kadri Ö., Aysel Ş.’nin peşinden gidip çantasının fermuarını açarak parayı çaldı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

POLİSİN YAKALANMA ÇALIŞMALARI

Alışveriş sırasında parasının çalındığını fark eden Aysel Ş., durumu polise bildirdi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve Kadri Ö.’nün adresi belirlendi. Polis ekipleri, evine yaptığı baskında Kadri Ö.’yü gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramada çalınan paranın 4 bin lirası bulundu.

TUTUKLANMA SÜRECİ

Emniyetteki sorgusunda Kadri Ö., “Paraları sayarken görünce dayanamayıp, çalmaya karar verdim. Çaldığım parayla alışveriş yaptım. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.