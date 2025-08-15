Haberler

Kadriye A. Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

KAZA ANINDA AĞIR YARALANDI

Mardin’in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kadriye A., bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı’nda gerçekleşti. İsmi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kadriye A.’ya çarparak ciddi bir kaza meydana getirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Olayın bildirimiyle birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı kadın, ilk müdahale sonrasında ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kadriye A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Haberler

Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.