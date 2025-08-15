Kadriye A. Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

KAZA ANINDA AĞIR YARALANDI

Mardin’in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kadriye A., bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı’nda gerçekleşti. İsmi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kadriye A.’ya çarparak ciddi bir kaza meydana getirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Olayın bildirimiyle birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı kadın, ilk müdahale sonrasında ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kadriye A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.