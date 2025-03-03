Kadro Maliyetlerine Üst Sınır Önerisi

KADRO MALİYETLERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı ve UEFA İcra Komitesi Üyesi Nasser Al-Khelaifi, Karl-Heinz Rummenigge’nin kadro maliyetleri için bir üst sınır belirlenmesi veya mevcut UEFA mali kurallarının değiştirilerek futbolcu maaşlarına bir tavan konulması önerisini desteklediğini açıkladı. Paris Saint-Germain’in yanı sıra ECA Başkanı olan Al-Khelaifi, açıklamalarını Almanya basınında yaptı.

RUMMENIGGE’YE DESTEK

Al-Khelaifi, Bayern Münih’in efsanevi ismi Karl-Heinz Rummenigge’nin, ABD’deki gibi kadro maliyetlerine bir üst sınır getirilmesi ya da mevcut UEFA mali kurallarının (kulüp gelirinin yüzde 70’inin oyunculara, maaşlara ve menajerlere harcanabilmesi) yerine oyuncu maaşlarına bir tavan uygulanması önerisine katıldığını ifade etti ve bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Nasser Al-Khelaifi, “Rummenigge’ye katılıyorum. Bu soruna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Transfer ücretleri ve maaşlar giderek çılgın hale geliyor ve kulüplerin gelirlerini aşmaya başladı, bu sürdürülebilir değil. Ancak Avrupa yasaları maaş sınırına izin vermiyor. Bu yüzden birbirimizle savaşmak yerine futbolu korumak için hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü kulüpler iflas ettiğinde, futbolcular ve ligler de kaybeder,” dedi.

FUTBOLUN GELECEĞİ İÇİN BİR ARAYA GELME ZORUNLULUĞU

Al-Khelaifi’nin açıklamaları, futbol dünyasında iyileştirmeler yapma gerekliliğini gündeme getiriyor. Kulüplerin karşılaştığı mali zorluklar ve süregelen ekonomik problemler, futbolcuların geleceği için bir tehdit oluşturuyor. Eureportajı, sporun sürdürülebilirliği için yenilikçi çözümler aranmasının önemini güçlendiriyor.