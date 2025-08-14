Kadroda Yok, Santos Talip Oldu

FENERBAHÇE’DE DİEGO CARLOS GELİŞMESİ

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınındaki haberlere göre, Diego Carlos’a sürpriz bir talip çıktı. Neymar’ın takım kaptanı olduğu Brezilya Ligi ekibi Santos, Diego Carlos için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

DIEGO CARLOS’UN TUTUMU

Haberde, 32 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun Brezilya ekibine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin de izniyle transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Diego Carlos, yaşadığı sakatlığın ardından forma giymekte zorlandı ve sadece 5 resmi maçta sahaya çıkma fırsatı buldu.