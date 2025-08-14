Haberler

Kadroda Yok, Santos Talip Oldu

FENERBAHÇE’DE DİEGO CARLOS GELİŞMESİ

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro çalışmaları sürerken, kadroda düşünülmeyen Diego Carlos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınındaki haberlere göre, Diego Carlos’a sürpriz bir talip çıktı. Neymar’ın takım kaptanı olduğu Brezilya Ligi ekibi Santos, Diego Carlos için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

DIEGO CARLOS’UN TUTUMU

Haberde, 32 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun Brezilya ekibine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ayrıca Fenerbahçe’nin de izniyle transferin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı bilgisi paylaşıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Diego Carlos, yaşadığı sakatlığın ardından forma giymekte zorlandı ve sadece 5 resmi maçta sahaya çıkma fırsatı buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Haberler

Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.