Kaduna’da Kum Ocağı Çöktü, 11 Çocuk Öldü

KÖMÜR OCAĞI ÇÖKÜYOR VE TRAJEDİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde bir kum ocağının çökmesi sonucu 11 çocuğun hayatını kaybettiği bildiriliyor. Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Mansir Hassan, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Yardoka köyü yakınlarında bir grup çocuğun kazı yaptığını aktarıyor.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALILAR

Kazı sırasında meydana gelen çukurda bulunan çocukların üzerine kum yığınının düştüğünü belirten Hassan, kazada 11 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 7 çocuğun da yaralandığını ifade ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığının araştırıldığı vurgulanıyor. Hassan, “Eğer çocukların çalıştırıldığı tespit edilirse, olay çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilecek.” şeklinde bir açıklama yapıyor.