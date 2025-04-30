KAEÜ Sağlıkta Kariyer Günleri Yapıldı

SAĞLIKTA KİŞİSEL GELİŞİME VURGU

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Topluluğu “Sağlıkta Kariyer Günleri” etkinliğini düzenledi. Etkinlik, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Turan, bu etkinliği öğrencilerin mesleki geleceklerine ışık tutmak amacıyla hayata geçirdiklerini ifade etti ve aktarılacak tecrübelerin öğrencilere katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

EĞİTİM VE MOTİVASYON

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kudret Armağan, “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirerek öğrencilere stresle nasıl başa çıkabileceklerini ve pozitif düşünmenin önemini anlattı. Armağan, motivasyonun istikrar sağladığını, hedefe ulaştırdığını, verimliliği artırdığını ve kişiyi harekete geçirdiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, motivasyon konusunda eğlenceli etkinlikler de düzenleyerek öğrencilerin katılımını sağladı.

Eğitmen Serkan Baştuğ’un moderatörlüğünü yaptığı oturumda Gazi Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alper Ertem, sağlık sektöründeki akademik ve kamu alanlarındaki yenilikler hakkında bilgi sundu. Ayrıca özel hastane idarecileri Nebi Ünlü ve Ahu Didem Yararbaş, hasta hizmetleri ve özel sektördeki işleyiş süreçleri üzerine detaylı bilgiler verdi. Katılımcıların ilgiyle dinlediği bu söyleşinin sonunda, “Sağlıkta Kariyer Günleri” etkinliğine katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.