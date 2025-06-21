KAEÜ Yatırım Projeleri Devam Ediyor

YATIRIM PROJELERİNDE DEVAM EDİYOR

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırım projeleri, fiziki gerçekleşme oranlarıyla büyüme göstermeye devam ediyor. Üniversiteden alınan bilgilere göre, yeni eklenen Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) binası, kentteki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının yardımlarıyla inşa ediliyor. SBF binası, toplamda 3 katlı olup 16 bin metrekarelik kapalı alan sunacak şekilde tasarlanırken, içerisinde laboratuvar, amfi, derslikler, seminer salonları ve akademik ile idari personel ofisleri bulunduracak.

PROJELERİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANLARI ARTMAKTADIR

Üniversite bünyesinde bulunan Cacabey Bilim Evi ve Merkezi projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15-20 seviyelerine ulaştı. Bu projenin kapalı alanı 2 bin 500 metrekare olarak belirlenirken, 225 metrekarelik planetaryum alanı da projeye dahil edildi. Merkez yerleşke içerisinde, öğrenci meydanı ve sosyal tesisler için iki ayrı alanda çalışmalar başladı. Öğrenci meydanına biyolojik bir gölet yapılması planlanmakta ve tıp fakültesi çevresine voleybol ve basketbol sahaları inşa edilecek.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aynı bölgeye 888 geniş yapraklı ve ibreli ağaç ile 52 bin 308 çalı dikimi gerçekleştirilerek peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Üniversite yerleşkesinde devam eden yatırım projeleri ile sağlık, bilim ve çevre düzenlemesi alanlarındaki eş zamanlı faaliyetlerin, hem üniversitenin hem de şehrin gelişimine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.