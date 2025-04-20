Kaf-Kaf 10, Manisa Basket 8 Galibiyette

LİGDEKİ DURUM

Kaf-Kaf, ligde son 4 maç öncesi 10 galibiyetle dikkat çekerken, Manisa Basket ise 8 galibiyette kalıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, önündeki haftalarda Anadolu Efes, Fenerbahçe (deplasman), Türk Telekom ve Tofaş (deplasman) gibi zorlu rakiplerle mücadele edecek.

RAKİPLERİN PERFORMANSI

Ligde Bursaspor 10 galibiyete sahipken, geçtiğimiz gün Galatasaray’ı yenen Darüşşafaka ile Anadolu Efes’i deplasmanda mağlup eden Merkezefendi Basket ise 9’ar galibiyet elde etmiş durumda. Bu durum, Kaf-Kaf’ın ligde kalma mücadelesini daha da kritik hale getiriyor.

SAVUNMA STRATEJİSİ

Karşıyaka’da, yabancı oyunculardan Hollins’in sakatlığı sebebiyle forma giymemesi, ayrıca fiziksel eksikliği olan Braimoh’tan yeterince faydalanamamak antrenör Ahmet Çakı’nın planlarını etkiliyor. Ahmet Çakı, ligde kalacak galibiyetleri elde etmek için odaklanacaklarını belirtiyor.