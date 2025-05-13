Kafatası G.I.S. Tarafından Atıldı

KAFATASININ BULUNMA SEBEBİ AÇIKLANDI

Adana’nın Seyhan ilçesinin merkezinde yer alan Gürselpaşa Mahallesi’ndeki çöp konteynerinde bulunan kafatasının bir doktorun eşi tarafından atıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Mayıs’ta Mavi Bulvar’daki konteynerde insan kafatası bulunmasıyla ilgili olarak araştırmalarını sürdürdü. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kafatasının öğretmen G.I.S. (42) tarafından çöp poşeti ile konteynere bırakıldığını belirledi.

İFADELER İNCELENDİ

G.I.S.’nin ifadesine başvurulduğunda, “Seminer için Van’a giden doktor kocam G.S.’nin evde bulundurduğu kafatasını artık rahatsızlık duyduğu için temizlik yaparken attım” dediği öğrenildi. G.S’nin ise kente döndükten sonra emniyetteki ifadesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci olduğu dönemden kaldığını öne sürdüğü kafatasını eğitim amacıyla bulundurduğunu söyledi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAFATASI İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Kafatasıyla ilgili inceleme, Adana Adli Tıp Kurumu’nda devam ediyor. Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar’daki bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K, 10 Mayıs’ta çöp döktüğü konteynerde bulduğu kafatasını detaylı bir kontrol için Adana Adli Tıp Kurumuna götürmüştü.