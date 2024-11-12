“Kafe Dalan Araçta Kadın Öldü”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE TARİH

Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde 11 Kasım Pazartesi günü gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.İ. (84) yönetimindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaparken, sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAFEE GİRİŞİNE DALMA

Otomobil, hızla müşterilere çarparak kafeye daldı. Olayda büyük bir panik yaşandı ve otomobil sürücüsü İ.İ. ile kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahale yaptı ve ambulanslarla hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi gören yaralılardan, otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Fikriye Becerikli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.