Kafe Denetimleri Sonrası İşletmelere Ceza Verildi

ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALAN HAKSIZ UYGULAMALAR

Özellikle öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği kafelerde denetimlere başlandı ve bu haksız uygulamaları gerçekleştiren işletmelere cezalar kesildi. Bakanlık, vatandaşlardan bu tür uygulamalarla karşılaşılması durumunda CİMER’e şikayette bulunmalarını istedi. Son zamanlarda bazı kafeler, müşterilerine yarım saatte bir sipariş vermeye zorlamaktadır. Sipariş verilmediği takdirde ise “masa işgal ücreti” adıyla ek ücretler faturalara ekleniyor. Bu durum, özellikle gençler ve öğrenciler tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanıyor.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki iddiaları dikkate alarak denetimlerini artırdı ve özellikle öğrencilerin yoğun olarak gittiği kafeleri denetledi. Yapılan denetimlerde, masa işgal süresi ve harcama limiti uygulayan işletmelere gerekli cezalar uygulandı. Bu tür uygulamaları benimseyen birçok işletme, artan elektrik ve ısıtıcı maliyetlerine dikkat çekiyor. Ancak, bu gerekçe müşterilerin şikayetlerini yatıştırmaya yetmiyor.

CİMER ŞİKAYET MEKANİZMASI ÖNEMİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayılan harcama alt limiti ve düzenli sipariş zorunluluğu ile ilgili iddiaları ihbar kabul etti ve kafe ve restoranlarda oturan gençlerin bu tür uygulamalarla karşılaştıklarında CİMER’e şikayette bulunmalarını talep etti. Bakanlık, bu haksız uygulamalarla mücadeleye kararlı olduklarını belirtiyor. Tüketicilerin bu tür durumlarla karşılaştıklarında haklarını bilmeleri ve şikayet mekanizmalarını kullanmaları büyük bir önem taşıyor. Tüketiciler, bu haksız uygulamalara karşı seslerini yükselterek, haksız rekabetin ve tüketici mağduriyetinin önlenmesine katkıda bulunabilirler.