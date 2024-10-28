Kafede Gizli Fotoğraf Çeken Şüpheli Yakalandı

Olayın Gelişimi

Olay, 27 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’ndeki Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede oturan T.Ö. ve arkadaşı H.M., iddialara göre, karşı masada yer alan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti.

Tepkiler ve Kaçış

Durumu fark eden diğer müşteriler, T.Ö. ve H.M.’ye karşı tepki gösterdi. Bu durumu gören şüpheliler kafeden ayrıldı. Ancak, bazı vatandaşlar bu iki kişiyi bir süre kovalamaya başladı.

Şüphelilerin Yakalanması

Kovalamaca sonucunda şüpheliler yakalanarak, bir grup tarafından darp edildi. Bu olay, çevredeki insanlar arasında büyük bir infiale yol açtı.