Kafede İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Olayın Özeti

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir kafede iki grup arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın Nedenleri

Elde edilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi ve iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden çatışma çıktı. Kavgaya katılan diğer kişiler de duruma dahil oldu. Çıkan kargaşada, sopaların kullanıldığı kavga sonucunda bazı yaralanmalar meydana geldi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Kafede yaşanan kargaşada bazı kişiler mekanın içini dağıttı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma başlatıldı.