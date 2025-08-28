Kafede Saldırı! Spor Kulübü Başkanı Yaralı

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Çekmeköy’de, bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyla karşılaştı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak üzere geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki kafede yaşandı.

SALDIRININ DETAYLARI

Kafede oturan Tuncay Meriç, aniden gerçekleşen saldırıda başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Meriç’in ağır yaralandığını belirleyerek hemen ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Olay sonrası inceleme yapan polis, kaçan saldırgana ulaşmak için çalışmalarına başladı.

Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” şeklinde ifade etti.