Kafede Yangın, İtfaiye Söndürdü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Aşağıkale Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana geldi. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak iş yerinde belirli ölçüde hasar meydana geldi. Yangın sonrasında Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakollukçu, yangının yaşandığı iş yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.