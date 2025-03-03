KAFFED, Suriye Çerkeslerine Yardım Gönderdi

KAMPANYA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Suriye Çerkes Hayır Derneği ile ANDA Arama Kurtarma Derneği iş birliği ile gerçekleştirdiği Suriye Çerkeslerine destek kampanyası çerçevesinde üç tır gıda malzemesini Suriye’ye yolladı. KAFFED yönetim kurulu üyesi ve Suriye Çerkeslerine destek komisyonu koordinatörü Selahattin Cantürk ile Suriye Çerkes Hayır Derneği’nin kardeş derneği olan Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mutlu Kınık, tırların sınır kapısından geçişlerine eşlik etti. Ayrıca, Anda Derneği Hatay Temsilcisi Mahmut Kuneşko, KAFFED Suriye Çerkeslerine destek komisyonu üyesi Perit Cimuk ve Adana Çerkes Derneği yönetim kurulu üyesi Şahin Nayır da Suriye’ye geçiş yaptı. Tırlar, öncelikle Suriye Çerkes Hayır Derneği’nin Humus şubesine uğrayarak yardımların bir kısmını teslim edecek, ardından Şam’a geçerek dernek genel merkezine yardımları ulaştıracak.

Suriye’deki Çerkeslere yapılan destek kampanyası ramazan ayı boyunca da sürecek. Bu yıl KAFFED, zekat ve fitreler gibi sosyal yardımlaşma imkanlarında, zor durumdaki Suriyeli Çerkeslere öncelik verecek. Toplanan yardımlar, Suriye Çerkes Hayır Derneği ile iş birliği yapılarak ihtiyaç sahibi Çerkeslere ulaştırılacak. KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay, Suriye’deki Çerkesler ile oluşturulan yakın iş birliği köprüsünün Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Daha önceki bir ziyarette Türkiye’nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Prof. Dr. Burhan Köroğlu’nun ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteğini vurgulayan Uluçay, “Görüştüğümüz yeni rejimin üst düzey yetkilileri de Çerkesler dahil tüm Suriyelilerin huzurlu bir yaşam sürmesi için adil bir rejim hedeflediklerini, KAFFED’in desteğini önemsiyorlar” dedi. Uluçay, Çerkeslerle ilişkileri artırarak ve çeşitlendirerek sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Ramazan ayı boyunca yardıma katkı veren hayırsever dostlara teşekkür etti.

Mutlu Kınık, kampanya kapsamında ilk parti tırların gönderildiğini ifade ederek, “Bu yeterli değil. Orada yaşayan hemşehrilerimizin çok küçük desteğe ihtiyacı var. Hemşehrilerimizi yardım kampanyasına katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca kampanyaya katkıda bulunmak isteyenlerin bağışları için federasyon ve derneklere başvurabileceği belirtildi.