Kafkas Arısı, Türkiye’nin Güvenilir Gelişimi

GÜVEN VE İSTİKRARIN ABİDESİ TÜRKİYE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün yeniden şekillenen küresel düzenin kilit aktörü, ateş çemberinin ortasında güven ve istikrarın abidesi bir Türkiye var.” diyerek, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. “Serhat Kalkınma Ajansı-DAP Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılışları ve Çoban Evi Dağıtım Töreni”nde bulunarak, Ardahan’ın doğal güzelliklerine ve insanların cömertliğine vurgu yaptı. Bakan Kacır, Ardahan’a güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak, gençlere iş imkanları sunacak projelerin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu paylaştı. Toplamda 108 milyon liralık yatırımın Ardahan’a hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kacır, “Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata kadar geniş bir yelpazede önemli başarılara imza attık.” dedi.

YATIRIM İMKANLARI ARTTIRILIYOR

Bakan Kacır, son 23 yılda Ardahan’da yapılan hizmetlerden bahsederek, “KOSGEB aracılığıyla 223 milyon liralık destek sağladık. Şehrimize 56 yatırım için 5 milyar liralık teşvik verdik.” dedi. Yeni teşvik sistemi ile yerel kalkınma hamlesi teşvik programı çerçevesinde Ardahan’da önemli projeleri destekleyeceklerini kaydetti. Bakan Kacır, “240 milyon liraya kadar finansman desteği ile Ardahan’ı yatırım ve istihdamda yeni bir eşiğe taşımayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

ARDAHAN’IN DOĞAL AVANTAJLARINDAN FAYDALANILACAK

Serhat Kalkınma Ajansı’nın Ardahan ekonomisinin potansiyelini belirlemek için çalışmalar yaptığını belirten Kacır, “Yalnızçam Kayak Merkezi, doğa ve kış turizminde önemli bir konumda.” dedi. Ayrıca, “Doğal taş işleme tesisleri ile tane yüksek değer yaratmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı. Ardahan’da gerçekleştirilecek yatırımların hayvancılık ve tarımda katma değeri artırması, istihdam kapıları açması bekleniyor.

KAFKAS ARISINI KORUMA PROJESİ

Kafkas arısının ana vatanının Ardahan olduğunu söyleyen Kacır, burada arıcılığın markalaşmasına dikkat çekti. “Ardahan çiçek balı, kalitesiyle önemli bir ürün.” diyen Kacır, Kafkas Arı Konağı projeleri ile bu gen kaynağını koruduklarını belirtti. Kadın ve genç arıcılara yönelik eğitim programları ile yetkinliklerin artırıldığını kaydetti. Ayrıca, “Eğitim Meslek Kazandıracak Projesi ile meslek liselerinde modern atölyeler kurduk.” dedi.

ÇOBAN EVLERİ HİZMETE SUNULDU

Bakan Kacır, Ardahan’da yapılan tarihi ve kültürel restorasyon çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Hayvancılığının desteklenmesi için çoban evlerinin yapımını tamamladık.” dedi. Ardahan’ın milli stratejiler doğrultusunda gelişmesini sürdüreceklerini belirtti. “Yerelin üretim potansiyelini harekete geçirmek için projeler geliştireceğiz.” diyerek bölgenin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara hız vereceklerini dile getirdi. Programın sonunda da Bakan Kacır, açılış ve incelemelerde bulunarak katılımcılardan bilgiler aldı.