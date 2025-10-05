Kafkasspor, 9 Kişiyle Mücadele Edip Kazandı

MÜCADELE DOLU BİR MAÇ

Kafkasspor, Nesine 3. Lig 1. Grup’ta unutulmaz bir karşılaşmaya imza attı. İnegöl temsilcisi, kendi sahasında karşılaştığı Bulvarspor’u 3 kırmızı karta rağmen 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın başlama düdüğü ile birlikte hızlı bir oyun sergileyen yeşil siyahlılar, 23. dakikada Taha Osman Mertol’un golüyle geriye düştü.

Karşılaşmanın gidişatı sertleşirken, Kafkasspor’dan Yusuf Kaplan 28. dakikada ve Emre Kara 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Ancak bu duruma rağmen mücadele eden Kafkasspor, 33. dakikada Fatih Taşdelen’in golüyle skoru eşitledi. İlk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkan Taşdelen, 45+2. dakikada bir gol daha atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda etkili bir savunma yapan yeşil siyahlılar, rakibine gol fırsatı tanımadı. Ancak, 87. dakikada Berkay Caymaz’ın kırmızı kart görmesiyle Kafkasspor 8 kişi kaldı. Üç oyuncu eksik olmasına rağmen Kafkasspor, adeta destanı yazdığı bir mücadele ortaya koydu ve karşılaşma 2-1 sona erdi. Bu geri dönüşle birlikte Kafkasspor, puanını 8’e yükselterek grubunda 8. sıraya ulaştı. Maç sonunda taraftarlar, elde edilen bu zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.