Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği düşürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin düşürüldüğü açıklandı.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53. maddesine göre “parti yöneticisi olmasına kısıtlama” getirilmesini öngören cezay onadığı için Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, “Siyasi yasak kararını tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır” demişti.