Kagawa’ya talip çıktı

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Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’dan kiraladığı ve oynadığı futbolla göz dolduran Kagawa ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa için transfer iddiası ortaya atıldı.

Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund’un 12,5 milyon avro istediği ve oyuncuyu satış listesine koyacağı öne sürüldü. Beşiktaş’ın da bonservisini almak istediği futbolcuya Bundesliga ekiplerinden Schalke ve Bayer Leverkusen talip oldu. Transfermarketweb’de yer alan habere göre, Kagawa’nın 12,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satış listesine konulabileceği belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde, “Kagawa ve Ljajic… Önemli olan onların bizden bizim onlardan memnun olmamız. Şu ana kadar ben de taraftarlarımız da memnun. Ama bir gerçek var ki önümüzdeki sene Beşiktaş futbol takımının maliyetleri ve kadrosu daralacak. Ekonomik sıkıntılarımız var. Piyasalar da öyle. Düzelme süreci içerisindeyiz. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsunuz” ifadelerini kullanarak oyuncunun maliyetine dikkat çekmişti.

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, kulübün dergisindeki söyleşide siyah-beyazlı takıma geri dönmek için üzerine düşen her şeyi yaptığını belirterek “İyi ki Beşiktaş’a geri gelmişim” dedi. Şenol Güneş’e de değinen yıldız futbolcu “Şenol Güneş’in hayatımdaki yeri tarif edilemez. Hiç uzatmayacağım, şu anda neye sahipsem onun sayesindedir. Allah ondan razı olsun, benim için baba gibidir, çok güzel bir insandır” ifadelerini kullandı.

TRT