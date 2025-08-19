Kağıthane’de Aileler Arasında Kavga Çıktı

KOMŞULAR ARASINDA PARK YERİ TARTIŞMASI

Kağıthane’de, park yeri yüzünden komşu iki aile arasında çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Olay, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde yaşandı. İki aile, park yeri konusunda tartışmaya başladı. Taraflardan biri, “Daha ne kadar bekleyeceğiz” diyerek sert bir çıkış yapınca, tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

MAHALLE SAKİNLERİ DEVREYE GİRDİ

Sokak ortasında birbirlerine saldıran iki aileye mahalle sakinleri müdahale etti ve kavgayı sonlandırdı. Olay anları, cep telefonlarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların sokakta kavgaya tutuştukları anlar açıkça görülüyor. Kavga esnasında çocukların da sokakta bulunması, bir çocuğun ağlamaya başlaması gibi durumlar kameralara yansıdı.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbiriyle kavga eden aileleri emniyete götürdü. Tarafların burada uzlaşıp şikayetlerini geri çektiği öğrenildi. Bu durum, kavganın ardından yaşananların ne kadar kısa sürede sakinleştiğini gösteriyor.