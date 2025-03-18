Kağıthane’de Bayram Alışveriş Festivali Başladı

RAMAZAN’A ÖZEL BAYRAM ALIŞVERİŞ FESTİVALİ AÇILDI

Bayrama sayılı günler kala Kağıthane Hasbahçe’de düzenlenen Ramazan’a Özel Bayram Alışveriş Festivali, 14 Mart’tan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival, dünyaca ünlü markaların yer aldığı dev çadırları ile eski Ramazan günlerine özlem duyan vatandaşlara keyifli anlar sunuyor. Ayrıca ailelerin yanı sıra çocuklar için de eğlenceli gösteriler ve etkinlikler düzenleniyor.

DEV ÇADIRLARDA YÜZDE 70’E VARAN İNDİRİMLER

Festival alanında, çeşitli markaların ürünleri yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunuluyor. Uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, erkek, kadın, çocuk ve bebek ürünleri ile ev tekstili, tesettür giyim, ayakkabı ve çantalar gibi ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin etme fırsatı buluyor. Ayrıca, iftara özel birçok yöresel yemek ve sokak lezzetleri de festivalde yer almakta. Ramazan’a Özel Bayramlık Alışveriş Festivali, 18 gün boyunca gün boyu, saat 10.00-00.00 arasında ziyarete açık olacak. 30 Mart Pazar gecesine kadar, ziyaretçiler Ramazan ayına özel indirim, kampanya ve çekilişlerden faydalanmaya devam edebiliyor.

İNDİRİM ÇADIRINDA BÜYÜK FIRSATLAR

Festivaldeki bir esnaf olan Kevser Akkaya, “Buradaki esnaflardan bir tanesiyim. Kağıthane Hasbahçe’de açılan Bayram Alışveriş Festivali’nde birden fazla ürünü bulabileceğiniz bir indirim çadırı kurulmuştur. Burada piyasaya oranla tüm ürünler yüzde 50 ve yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunulmaktadır. Piyasada bin 500, 2 bin civarına satılan erkek çocuk takımları indirim çadırına özel sadece 800 TL’ye satılıyor. 1-15 yaş aralığında birden fazla ürünü burada bulabilirsiniz. Tüm ürünlerde geçerli olan bayrama özel indirimler mevcut. Tüm Kağıthane ve İstanbul halkını alışveriş festivaline bekliyoruz” diye belirtiyor.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ YANITLAR

Festivalden memnun kalan bir ziyaretçi ise, “Alışveriş festivali çok iyi. Fiyatlar mükemmel. Ürünler hem marka hem de yarı fiyatı. Bayram için de geleceğim. Ben çok beğendim” ifadelerini kullanıyor. Alışveriş festivalinin bu yıl oldukça yoğun ilgi gördüğü dikkat çekiyor. পাবলিক【GÜNCEL】