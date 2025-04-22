Kağıthane’de Bıçaklı Trafik Gerginliği Yaşandı

KAMERAYA YANSIDAN GERÇEKLER

Kağıthane’de, İETT’ye bağlı bir özel halk otobüsü şoförü, kendisine yol vermeyen bir sürücüye bıçakla yöneldi. Olay, D-100 kara yolunun Çağlayan mevkisinde meydana geldi. Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında bir gerginlik oluştu. Otobüs şoförü, elinde bıçakla araçtan çıkarak, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüye doğru hareket etti.

MÜDAHALE VE GERİ DÖNÜŞ

Başka bir otomobil sürücüsünün olaya müdahale etmesi sonucunda, otobüs şoförü araç içinde geri döndü. Bu gergin anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, şehir içinde yaşanan trafik kazalarının ve sürücü davranışlarının dikkat çeken bir örneği olarak gündeme geldi.