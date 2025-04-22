Haberler

Kağıthane’de Bıçaklı Trafik Gerginliği Yaşandı

KAMERAYA YANSIDAN GERÇEKLER

Kağıthane’de, İETT’ye bağlı bir özel halk otobüsü şoförü, kendisine yol vermeyen bir sürücüye bıçakla yöneldi. Olay, D-100 kara yolunun Çağlayan mevkisinde meydana geldi. Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında bir gerginlik oluştu. Otobüs şoförü, elinde bıçakla araçtan çıkarak, kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüye doğru hareket etti.

MÜDAHALE VE GERİ DÖNÜŞ

Başka bir otomobil sürücüsünün olaya müdahale etmesi sonucunda, otobüs şoförü araç içinde geri döndü. Bu gergin anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, şehir içinde yaşanan trafik kazalarının ve sürücü davranışlarının dikkat çeken bir örneği olarak gündeme geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Emniyeti, Çocuklarla Bayram Coşkusunu Yaşattı

Kocaeli'de Emniyet Müdürü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları polis üniformalarıyla birimlerde görevlendirerek bayram sevincini birlikte yaşadı.
Haberler

Tbmm, Toplantı Yeter Sayısı Bulunamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yetersiz katılım nedeniyle toplantısını erteleyerek İYİ Parti'nin önergesini görüşemedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.