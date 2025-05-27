Kağıthane’de Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı!

İSTANBUL’DA EĞLENCE MEKANINA SALDIRI

İstanbul Kağıthane’de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldı. Patlamada 7 kişi yaralandı ve bunlardan 3’ünün durumu ağır. Polis, saldırganları yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay, Hürriyet Mahallesi’nde, saat 01.30 sıralarında gerçekleşti.

PATLAMADA YARALANMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cadde üzerindeki 5 katlı binanın ikinci katındaki eğlence mekanına, plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından el bombası atıldı. Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Olay sonrası özel harekat polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

POLİS OPERASYONU VE GÜVENLİK KAMERALARI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve soruşturmayı derinleştiriyor.