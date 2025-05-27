Kağıthane’de Eğlence Mekanına El Bombası!

ŞÜPHELİLERİN SALDIRISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilere ait el bombası atıldı. Patlama sonucu 3’ü ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, saldırganları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olay, saat 01.30 sularında Hürriyet Mahallesi içerisinde gerçekleşti. Cadde üzerindeki 5 katlı binanın ikinci katındaki eğlence mekanına, plakasız bir motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından el bombası atıldığı bilgisi alındı.

HASTANELERE KALDIRILDIKLARINA DAİR BİLGİLER

Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 şahıstan 3’ünün durumu ağır olarak bildiriliyor. Olay sonrası bölgeye özel harekât polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele ekipleri yönlendirildi. Geniş bir inceleme başlatıldı ve olayın kapsamı artırıldı. Sağlık ekipleri, yaralananları en yakın hastanelere ulaştırmak için hızla harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganların izini sürmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi ve soruşturmayı genişletti. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.