Kağıthane’de Hatalı Park Tartışması Kavgaya Dönüştü

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, hatalı park eden bir aracın neden olduğu tartışma, kavgaya dönüştü.

KORNA ÇALINCA ORTALIK KARIŞTI

Alınan bilgilere göre, bir sürücü, sokağa girdiği sırada hafif ticari bir aracın hatalı park edildiğini gördü. Aracın sahibinin gelmesi için sürücü kornaya basmaya başladı ve yaklaşık 15 dakika boyunca bu durumda ısrar etti. Söz konusu duruma bina sakinleri tepki göstererek sürücüyle tartışmaya girdi.

KÜFÜR EDİNCE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın giderek tırmanmasıyla, sürücünün bina sakinlerine küfür ettiği belirtiliyor. Ardından sokağa inen bazı vatandaşlar, sürücüye saldırarak tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. O anlarda, sürücünün kafasının hatalı park edilen hafif ticari aracın camına vurduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Darbedilen sürücünün babası ve arkadaşları da olay yerine geldiğinde, kavga daha da büyüdü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerasıyla belgelendi.