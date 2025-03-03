Kağıthane’de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışması

KAĞITHANE’DE KAYBOLAN KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Kağıthane’de 2 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kadın, AFAD, jandarma, SAR, AKUT ve çevre ilçelerden gelen ekipler tarafından Belgrad Ormanı’nda aranıyor. Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yaşayan Ece Gürel’in kaybolmasından sonra yakınları, 1 Mart günü polise başvurdu. Bu durum üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, Gürel’in telefonunun dün saat 18.00’a kadar açık olduğu, o saatte cevap vermediği ve sinyalin en son Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’ndan geldiği belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BELGRAD ORMANI’NDA DEVAM EDİYOR

Bu bilgiler doğrultusunda, AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve çevre ilçelerin arama kurtarma ekipleri, Belgrad Ormanı’ndaki Neşetsuyu Tabiat Parkı bölgesinde arama faaliyeti başlattı. Ekiplerin kaybolan kadını arama çalışmaları akşam saatlerinden itibaren sürüyor. Ayrıca, Ece Gürel’in ailesi de arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Gürel’in telefonunun 18.00 saatlerine kadar açık olduğu, fakat daha sonra kapandığı ve aramalarına cevap verilmediği öğrenildi.

PEYZAJ MİMARLIĞI YAPAN GENCİN AİLESİ ENDİŞELİ

Peyzaj mimarı olarak çalışan Ece Gürel’in kaybolması, ailesini derin bir endişeye sürükledi. Ancak, arama ekipleri durmaksızın çalışarak genç kadını bulmaya çalışıyor. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.