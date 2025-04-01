Kağıthane’de Kaza: Sürücü Tutuklandı

KAZA ANLARI VE SONUÇLARI

Kağıthane’de yokuştan hızla inen bir otomobilin sürücüsü, önce bir araca daha sonra kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpma sonucu ayağını kaybeden kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü tutuklandı. Kazanın anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 19 Mart Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ

Edinilen bilgilere göre, Fiat marka 34 GCZ 594 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca ardından karşı şeritte yürüyen 48 yaşındaki Gülsüm Akgün’e çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle Akgün’ün bacağı koptu. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Akgün’e ilk müdahaleyi yaptı. Bacağı kesilen kadın, tedavi edilmek üzere Okmeydanı’ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI

Kazayı gerçekleştiren 35 yaşındaki sürücü Nurhan Barut, olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, kazaya neden olan aracın yokuştan hızla indiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

Kazayı gören Elvan Bulut, “Araç, yokuş aşağı süratli bir şekilde indi. Ardından benim aracıma vurdu. Sonra da mantara vurdu. Oradan sonra da aşağıdan yukarı doğru yürüyen kadına çarptı. Kadının bacağı kesildi. Sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralı kadını hastaneye götürdüler. Benim aracımda da hasar var. Kapısı kırıldı, jant ve lastik parçalandı” diye konuştu.