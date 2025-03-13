Kağıthane’de Mahsur Kalan Kuş Kurtarıldı

KUŞUN AĞAÇTA MAHSUR KALMASI

Kağıthane’de, ağaçta mahsur kalan bir kuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma anları, çevredeki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, ağaca takılan kuş, çevredeki insanların dikkatini çekti. Kuşun uzun süre hareketsiz kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçtaki dalı eğerek kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.

VATANDAŞLARIN ANAN LARI

Kuşun kurtarılma anı, olayın tanıkları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu anlar, kurtarma işleminin başarılı bir şekilde yapıldığını gözler önüne serdi.

AYRINTILAR VE YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kuş, sağ salim kurtarıldı. Bu tür olaylarda yetkililere bildirim yapmanın önemi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Olay, hem mahalle halkının duyarlılığını gösteriyor hem de itfaiye ekiplerinin profesyonelliğini yansıtıyor.