Kağıthane’de Metrobüs Yangını Oldu

METROBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Kağıthane’de bulunan Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda, metrobüsün motor kısmında bir yangın meydana geldi. Olay anında görevliler yangına müdahale ederken, metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Yangın, saat 21.30 civarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda, Beylikdüzü yönünde gerçekleşti. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

ŞOFÖR YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Yangını fark eden metrobüs şoförü, araçta bulunan yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti ve ardından yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisi de yangın tüpüyle yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süreliğine aksama yaşandı.

NORMAL SEFERLER DEVAM EDİYOR

Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanmış metrobüs duraktan çekildi. Ardından metrobüs seferleri normale dönmeye başladı. Olay, İstanbul’un yoğun ulaşım ağında bir sorun daha yaşanmasına neden oldu.