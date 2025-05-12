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Kağıthane’de Metrobüs Yangını, Seferler Durduruldu

METROBÜS MOTORUNDA YANGIN

İSTANBUL – Kağıthane’de Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’nda bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Görevliler olay yerine müdahale ederken, metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Yangın, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü yönünde gelişti.

YOLCULARIN TAHLİYESİ VE MÜDAHALE

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören metrobüs şoförü, araçta bulunan yolcuları zamanında tahliye etti ve yangına müdahale etti. Ayrıca, duraktaki güvenlik görevlisi yangın tüpü ile olaya müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı.

SEFERLERİN NORMALE DÖNMESİ

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde yaşanan aksamaların ardından, motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekildi. Yangınla yapılan müdahalenin neticesinde, seferler tekrar normale döndü.

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