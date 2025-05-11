Kağıthane’de Minibüs Kazası: 1 Ölü

KAĞITHANE’DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan bir servis minibüsü yol kenarında bulunan bir kişiye çarptı. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, kazayla ilgili inceleme ve çalışmalar devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis aracının freni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile, ardından da yol kenarındaki bir kişiye çarptı. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine hemen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme ve çalışmalar devam ediyor.