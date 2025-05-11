Haberler

Kağıthane’de Minibüs Kazası: 1 Ölü

KAĞITHANE’DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan bir servis minibüsü yol kenarında bulunan bir kişiye çarptı. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, kazayla ilgili inceleme ve çalışmalar devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis aracının freni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile, ardından da yol kenarındaki bir kişiye çarptı. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine hemen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme ve çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş 3×3 Turnuvası Tamamlandı

3x3 basketbol turnuvasının Kahramanmaraş etabında Gaziantep Pirime takımı şampiyon oldu. 22 takımın katıldığı etkinlikte ödüller sahiplerini buldu.
Haberler

Mesam, Düğün Salonlarında Telif Uyguluyor

Türkiye'de düğün salonlarında çalınan müziklerin telif hakları için MESAM, işletmecilerle sözleşme imzalıyor. Müzisyenlerin haklarını korumak adına yıllık 6.500 lira telif ücreti ödenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.