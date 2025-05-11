Kağıthane’de Minibüs Yayalara Çarptı

KAZA VE YARALANMALAR

Kağıthane’de Osman K. adlı sürücünün kontrolünü kaybettiği 34 LAA 224 plakalı minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Frenleri boşalan minibüs, park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durabildi.

POLİS VE ACİL DURUM EKİPLERİNİN SEVKİ

Kaza sırasında çevrede bulunanların yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri hızla geldi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, kaldırımda bulunan Elif Ö. (44), Ayşegül S. (52) ve 9 yaşındaki H.Ç.Ö.’nün ağır yaralandığı, Mesut Kılıç’ın (51) ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Osman K. da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

CENAZE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Hayatını kaybeden Mesut Kılıç’ın cenazesi, polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından bir soruşturma başlatıldı. Yaşanan kaza, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından detaylarıyla kaydedildi. Görüntüler, yoğun trafikte hızla gelen minibüsün kaldırıma dalma anını ve yayalara çarpmasını gösteriyor.