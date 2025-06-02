Kağıthane’de Otomobil Çarptı, Kişi Öldü

KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kağıthane’de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiriyor. Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaşanan talihsiz olayda yaya, karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması ile kaza geçiriyor. Olayın ardından bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri sevk ediliyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, çarpmanın ardından yayanın hayatını kaybettiğini tespit ediyor. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Olayda, çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişinin üzerinden birden fazla aracın geçtiği de öne sürülüyor.

TARAMALAR DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından, ekipler, kazaya karışan araçları belirlemek amacıyla çalışma başlatıyor. Olayın detayları ve kazaya karışan araçların tespit edilmesi için sürdürülüyor.