Kağıthane’de otomobil yangın çıkardı

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPIP YANDI

Kağıthane’de bariyerlere çarpan bir otomobilde yangın çıktı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 22.00 civarında Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyere çarparak yaralandı. Aracın motor bölümünde yangın başladı ve yaralı sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkmayı başardı.

HIZLA YAYILAN YANGIN

Büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alev alan araca müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Küller halinde kalan otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.

YANGIN ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Otomobilin alev alev yandığı anlar, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlattı.