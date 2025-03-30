Kağıthane’de Otomobilde Cinayete Kurşunlu Takip

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AÇIKLIYOR

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, bayram arefesinde meydana gelen bir cinayet olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saat 22.30 civarında Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, lüks bir araçla gezinen şüpheliler, caddede seyreden bir genci takip etti ve genç durakladığında otomobilden inerek ona kurşun yağmuruna tutmaya başladılar.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Saldırının ardından, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, saldırıya uğrayan vatandaşın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güvenlik kameraları, cadde üzerinde otomobiliyle seyreden gencin park etmekte olduğu sırada nasıl bir saldırıya uğradığını anbean kaydetti.

SALDIRGANLARIN HEDEFİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, saldırıya uğrayan kişinin saldırganlar tarafından başka bir bireye benzetildiği ve bu nedenle hedef alındığı iddia edildi. Olayın sebebi ve şüphelilerin yakalanması için araştırmalar sürdürülüyor.