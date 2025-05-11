Kağıthane’de Servis Aracı Kaza Yaptı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kağıthane’de bir servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların arasında bulunan 4 kişiye çarptı. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 LAA 223 plakalı araç, bu tragic olaya neden oldu. Olay, Ayazma Caddesi’nde meydana geldi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca, kazada yaralanan biri çocuk olmak üzere 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları halen sürüyor. Kazayla ilgili detayların araştırılması için gerekli adımlar atılıyor ve olayın boyutları netleşmeye çalışılıyor.