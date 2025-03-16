Kağıthane’de Servis Şoförü Silahla Vuruldu

OLAYIN GELİŞİMİ

Kağıthane’de yol verme nedeniyle bir servis şoförü ve araç sürücüsü arasında çıkan kavga, silahlı bir saldırıya dönüşüyor. Olay, 4 Mart Salı günü saat 19.00 sularında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki servis şoförü Muzaffer Ş. ile 32 yaşındaki araç sürücüsü Serhat S. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşanıyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat S., cep telefonuyla kuzeni 34 yaşındaki Ramazan S.’yi arıyor. Ramazan S., “Kuzenim kaza yapmış beni oraya götürür müsün” diyerek yoldan çevirdiği motokurye İbrahim K.’nin motosikletiyle olay yerine ulaşıyor.

SİLAHLI SALDIRI VE TUTUKLAMA

Ramazan S., olay yerinde silahını çıkararak, servis şoförü Muzaffer Ş.’ye bağırarak küfür ve hakaret ediyor. Ardından Muzaffer Ş.’yi kolundan ve omzundan vuruyor, sonrasında da sokak ortasında darbediyor. Tekrar tehditlerde bulunan Ramazan S., daha sonra kuzeni Serhat S. ile birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Olayı öğrenen sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaralı Muzaffer Ş.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıyor.

POLİS OPERASYONU VE ADLİ İŞLEMLER

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, olaya ilişkin çalışma başlatıyor. Yapılan incelemelerde, Serhat S.’nin kullandığı otomobilin Bursa’da bir firmadan kiralandığı anlaşılıyor ve bu süreçte Serhat S. polis tarafından yakalanıyor. Gözaltına alınan Serhat S., saldırının kuzeni Ramazan S. tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Bunun üzerine polis, Ramazan S.’yi Çeliktepe’de olayı gerçekleştirdiği silahla yakalıyor. Ramazan S. ve Serhat S.’nin ifadeleri alındıktan sonra ‘Kasten yaralama’ ve ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarıyla adli işlemlere tabii tutuluyor. Serhat S., savcılık kararıyla serbest bırakılırken, servis şoförünü vuran Ramazan S. mahkemeye sevk edilerek tutuklanıyor.

Öte yandan, Serhat S.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘Çocuğun cinsel istismarı’ gibi çeşitli suçlardan 26 kayıtlarının olduğu ortaya çıkıyor. Ramazan S.’nin ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan kaydı bulunuyor. Servis şoförü Muzaffer Ş.’nin de 4 suç kaydının olduğu bilgisi elde ediliyor.