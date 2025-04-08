Kağıthane’de Sigara Tartışması Sırasında Arbede

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi’nde ‘sigara izmariti atma’ yüzünden bir kavga çıktı. İki taraf arasında yaşanan tartışma sonrası dışarı çıkan 3 kişi, apartmanın giriş katındaki bir daireye taşlarla saldırdı. Saldırganlardan biri, parke taşını dairenin camına fırlattı. Dairede oturan kişi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Polis ekipleri kısa zamanda olay yerine ulaştı. Dairede oturan kişi dışarı çıktığında taraflar, bu kez polisin gözetiminde tekme tokat birbiriyle kavga etti. O anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis müdahale ettikten sonra tarafları gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıya uğrayan Sinan Alhan, “Yaklaşık 3 aydır devam eden bir süreç. Kapımıza dayanıp sigara izmariti attığımızı iddia ediyorlar, biz yapmadık dedikçe devam ettiler. Dün kapımıza dayanıp, misafirlerimi içeri alırken cam, kapı ve pencereleri taşladılar. Polis gelince aramızda arbede yaşandı. Komşularımız durduk yere bize saldırdı, camımızı ve penceremizi kırdılar. Biz de durumdan şikayetçiyiz. Polisler gelince de durmadılar, yine saldırdılar. Aramızda o arbede yaşandı. Sürecin takipçisiyiz, şikayetçi olduk. Onlar da bizden şikayetçi olduklarını belirttiler. Müşteki durumda olan biziz, sonuçlanmasını bekliyoruz.” dedi.