Kağıthane’de Silah İncelemesinde Değişiklik Tespit Edildi

KAĞITHANE’DEKİ KURŞUNLAMA OLAYLARINA YENİ BİR BAŞLAMA NOKTASI

Kağıthane’de gerçekleşen kurşunlama hadisesinde kullanılan silahların balistik incelemesi, iğne ve namlu kısımlarının değiştirilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Polis, şüphelilerin Fatih’teki adresine düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı. Yapılan baskında 6 ruhsatsız tabanca ve silah tamiri için gerekli aletler ele geçirildi. Ayrıca, bu iki şüphelinin toplamda 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

POLİS OPERASYONU VE ELE GEÇİRİLENLER

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan kurşunlama olaylarıyla ilişkili olarak yakalanan tabancaları balistik incelemeye göndermişti. İnceleme sonuçları, tabancaların iğne ve namlu kısımlarının değiştirilip tekrar kullanıma sunulduğunu kanıtladı. Ardından, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi’ndeki adreslerine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda B.C.S. ve A.T.P. isimli şüpheliler yakalandı.

CEZALARI YÜKSEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Elde edilen veriler arasında 6 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 1 sürgü kapağı, 4 namlu ve 12 fişek ile silah yapım ve tamiri için birçok el aleti de bulunuyordu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları sonucunda, B.C.S. isimli şüphelinin ‘6136 SKM’ ve ‘Güveni Kötüye Kullanma’ suçlarından 5 yıl 6 ay, A.T.P. şüphelisinin ise ‘Otodan Hırsızlık’, ‘Kapkaç’ ve ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ gibi suçlardan toplamda 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adli işlemler için mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu A.T.P. ve B.C.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.