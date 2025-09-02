Haberler

Kağıthane’de Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kağıthane’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2 Eylül tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

İSKİ tarafından açıklanan Kağıthane su kesintisi ile ilgili detaylar şöyle: Etkilenen mahalle Gürsel Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması; içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 1000 mm çaplı ana isale hattında bir arıza olduğu şeklinde ifade edildi. Kesinti başlangıç tarihi 2 Eylül 2025 saat 13:39:52 olarak kaydedilirken, tahmini bitiş tarihi ise 2 Eylül 2025 saat 17:30 olarak öngörülüyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.

