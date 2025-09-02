Kağıthane’de Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Kağıthane’de su kesintisiyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2 Eylül tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

İSKİ tarafından açıklanan Kağıthane su kesintisi ile ilgili detaylar şöyle: Etkilenen mahalle Gürsel Mahallesi olarak belirlendi. Arıza açıklaması; içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 1000 mm çaplı ana isale hattında bir arıza olduğu şeklinde ifade edildi. Kesinti başlangıç tarihi 2 Eylül 2025 saat 13:39:52 olarak kaydedilirken, tahmini bitiş tarihi ise 2 Eylül 2025 saat 17:30 olarak öngörülüyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ALO 185 hattını arayabilir.