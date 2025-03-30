Kağıthane’de Takip Edilen Gence Silahlı Saldırı

KAĞITHANE’DE BİR GENÇ KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Kağıthane’de bayram arefesinde bir genç, otomobil ile takip eden şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayın olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Akşam saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi’nde gerçekleşen olayda, bir genci takip eden lüks bir otomobilde bulunan kişiler, gencin duraksadığı esnada araçtan inerek ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın yapılmasının ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ulaştı. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan gence ilk müdahaleyi yaptı ancak gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki güvenlik kameraları, gencin park ettiği sırada ne şekilde saldırıya uğradığını kaydetti. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen genç, kendisini takip eden kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuluyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Ayrıca, saldırıya uğrayan kişinin, saldırganlar tarafından başka birine benzetilmesi sebebiyle hedef alındığı iddia ediliyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.