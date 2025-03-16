Kağıthane’de Trafik Tartışması Silahlı Kavga İle Sonuçlandı

KAVGA VE SİLAHLI SALDIRI ANLARI

Kağıthane’de, servis şoförü Muzaffer Ş. (47) ile otomobil sürücüsü Serhat S. (32) arasında trafikte yol verme yüzünden bir tartışma başladı. Yaşanan olay sonrasında sürücü, durumu bildirmek için kuzeni Ramazan S. (34)’yi aradı. Kuzen Ramazan, “Kuzenim kaza yapmış beni oraya götürür müsün” diyerek motokurye İbrahim K. (26)’yi olaya yönlendirdi.

SİLAH ÇEKTİ VE DARBETTİ

Olay yerine gelen Ramazan S., cebinden silahını çıkararak Muzaffer Ş.’yi kolundan ve omzundan vurarak yaraladı. Ardından Muzaffer Ş.’yi sokak ortasında darbeden Ramazan, tehditler savurduktan sonra kuzeni Serhat S. ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Hızla müdahale eden sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

POLİS OPERASYONU VE TUTUKLAMALAR

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, otomobilin plakasından yola çıkarak sürücü Serhat S.’nin Bursa’dan araç kiraladığını tespit etti. Daha sonra, Serhat S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan ifadelerde Serhat, olayın kuzeni Ramazan S. tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, Ramazan S.’yi olayda kullandığı silahla birlikte Çeliktepe’de yakaladı. Alınan ifadeler neticesinde her iki şüpheli, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından adli işleme tabi tutuldu. Serhat S. savcılık kararıyla serbest kalırken, Muzaffer Ş.’yi vuran Ramazan S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla bağlantılı olarak ortaya çıkan bilgilerde, Serhat S.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘Çocuğun cinsel istismarı’ gibi suçlardan 26 kaydı olduğu belirlendi. Ramazan S. ise ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan dosyası bulunan bir kişi olarak kayıtlara geçti. Servis şoförü Muzaffer Ş.’nin de 4 suç kaydına sahip olduğu öğrenildi.