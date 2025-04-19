Kağıthane’de Vatandaşlarla Buluşma Gerçekleşti

BAŞKAN ÖZTEKİN, VATANDAŞLA BULUŞTU

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programında ilçedeki sakinlerle bir araya geldi. Türkiye genelindeki tüm AK Partili belediyelerin mahallelerde gerçekleştirilen bu programların amacı, mevcut ve yeni dönem projelerini değerlendirmek, vatandaşların ihtiyaçlarına çözümler sunmak olarak belirlendi. Ay sonuna kadar devam edecek bu program kapsamında Kağıthane’deki projeler de ele alındı.

ÇALIŞMALAR VE YATIRIMLAR ANLATILDI

Program, Ferman Caddesi’nde bulunan Şehit Hakan Telli Parkı’nda gerçekleştirildi. Burada yapılan çalışmalar mahalle bazlı değerlendirildi. Öztekin, “Sadece üç mahallede 62 farklı proje gerçekleştirdik” diyerek, yapılan yatırımları vurguladı. Yeni okul projelerinin de başlamakta olduğunu ifade eden Öztekin, “İnşallah önümüzdeki yıl çocuklarımızla buluşturmuş olacağız” dedi. Programda vatandaşların talepleri dinlendi, talep ve önerileri dikkate alındı. Öztekin, “Bu önemli projeyle belediyemizin çalışmalarını doğrudan vatandaşlarımızla paylaşma fırsatı buluyoruz” sözleriyle vatandaşların geri dönüşlerinin önemli olduğunu belirtti.

GENEL DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, toplantıda İstanbul’un halini eleştirerek, “Bugün itibariyle Nisan ayındayız ve Nisan ayı bize laleleri hatırlatır” ifadelerini kullandı. İstanbul’un ve Kağıthane’nin çiçek bahçesi vasfının kaybolduğunu vurgulayan Demir, mevcut durumu “çöp, çukur ve çamur” olarak nitelendirdi. Ayrıca Demir, Kağıthane Belediyesi’nin sergilediği örnek çalışmalarla ilgili de olumlu geri dönüşlerde bulundu.

TALİPLER VE GÖRÜŞLER ALINDI

Etkinlikte, vatandaşlara istek pusulaları dağıtıldı ve yönelttikleri talepler doğrudan belediye başkanına iletildi. İleriye dönük isteklerin değerlendirildiği bu süreçte, iskan sorunları, yol ve trafik çözümleri, başıboş hayvanlar, çiçek ve süs bitkileri talepleri dikkat çekti. Muhtarlar da kendi görüş ve önerilerini paylaştı. Öztekin, vatandaşların taleplerine anında yanıt vererek, ilgili birimlere zaten gereken talimatları vermiş oldu.