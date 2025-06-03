Kağıthane’de Yangın Çıkan Araç Kazası

KAZA SONRASI YANGIN GÜNDEME GELDİ

Kağıthane’de bariyerlere çarpan bir araçta yangın çıktı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil tamamen yandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyere çarparak yaralandı.

BÜYÜYEN YANGIN VE ACİL GÜVENLİK EKİPLERİ

Aracın motor kısmında yangın çıktığı anlarda, yaralı sürücü kendi çabalarıyla otomobilden çıktı. Yangın hızla yayılarak aracı tamamen sardı. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı.

YANGIN ANI KAMERAYA YANSIDI

Küller içinde kalan otomobil, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı ve trafik normalleşti. Aracın alevler içinde yandığı anlar, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.